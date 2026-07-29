Arşiv filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Gavin Rothery üstleniyor. Peki, Arşiv filminin konusu ne? Arşiv filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ARŞİV FİLMİNİN KONUSU NE?

George Almore, insanla eşdeğer düzeyde bir yapay zeka üzerine çalışmaktadır. Son prototipi neredeyse hazır durumdadır. Bu hassas evre aynı zamanda büyük riskler içerir. George’un saklanması gereken hedefi riski daha da artırır. Çünkü George, ölen karısıyla yeniden bir araya gelmeyi amaçlamaktadır.

ARŞİV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Theo James

Stacy Martin

Rhona Mitra

ARŞİV FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Arşiv filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.