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Aşk Çağırırsan Gelir filminin konusu ne? Aşk Çağırırsan Gelir filminin oyuncuları kim?

Aşk Çağırırsan Gelir filminin konusu ne? Aşk Çağırırsan Gelir filminin oyuncuları kim?

12.08.2026 20:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aşk Çağırırsan Gelir filminin konusu ne? Aşk Çağırırsan Gelir filminin oyuncuları kim?

Aşk Çağırırsan Gelir filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk Çağırırsan Gelir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşk Çağırırsan Gelir filminin konusu ne? Aşk Çağırırsan Gelir filminin oyuncuları kim?
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Aşk Çağırırsan Gelir filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Emre Kavuk üstleniyor. Peki, Aşk Çağırırsan Gelir filminin konusu ne? Aşk Çağırırsan Gelir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Aşk Çağırırsan Gelir, beş farklı çiftin bir gün içinde yaşadığı olayları konu ediyor. Kader, artık aşık olmak isteyen karakterlere kayıtsız kalmaz ve onların aşkı yaşamalarını sağlayacak bir olaylar zincirini başlatır. Her bir karakterin eylemi, bir başkasının hayatını derinden etkilerken, karakterlerin yaşadığı olumsuzluklar da aslında iyi bir şeylere vesile olur.

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keremcem Dürük

Melis Babadağ

Cem Zeynel Kılıç

AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşk Çağırırsan Gelir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.

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