Aşk İşaretleri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Clarence Fuller üstleniyor. Peki, Aşk İşaretleri filminin konusu ne? Aşk İşaretleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AŞK İŞARETLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Daha iyi bir yaşam isteyen genç bir adam, varlıklı sağır bir kızla tanışır. Fakat sokakların çıkmazından ve kardeşinin etkisinden kurtulmalıdır

AŞK İŞARETLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dylan Penn

Rosanna Arquette

Hopper Penn

Wass Stevens

Shannan Wilson

Drew Moore

AŞK İŞARETLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşk İşaretleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.