Aşk İşaretleri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Clarence Fuller üstleniyor. Peki, Aşk İşaretleri filminin konusu ne? Aşk İşaretleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
AŞK İŞARETLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Daha iyi bir yaşam isteyen genç bir adam, varlıklı sağır bir kızla tanışır. Fakat sokakların çıkmazından ve kardeşinin etkisinden kurtulmalıdır
AŞK İŞARETLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dylan Penn
Rosanna Arquette
Hopper Penn
Wass Stevens
Shannan Wilson
Drew Moore
AŞK İŞARETLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aşk İşaretleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.