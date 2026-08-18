2011 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever serisi, üçüncü filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Filmin genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak, yönetmenliğini ise İpek Sorak üstleniyor. Hikâyesi İpek Sorak ve Funda Dündar tarafından kaleme alınan yapımın senaryosu da Funda Dündar imzası taşıyor. Peki, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi ne zaman vizyona girecek? Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç kuşağa yayılan görünmez bir bağ, yıllar sonra organ bağışı projesinde yolları kesişen Özgür ve Mavi’yi ortak geçmişlerinden habersiz biçimde bir araya getirir.

1960’ların Ankara’sında bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan bağ, kutunun yıllar boyunca el değiştirmesiyle farklı hayatlara uzanır. Deniz’in ölümünün ardından kalbi sevdiği adam Özgür’e nakledilir. Kayıp ve suçlulukla içine kapanan Özgür, Mavi’nin organ bağışına dikkat çekmek için düzenlediği sosyal sorumluluk projesi sayesinde Mavi ile tanışır; ikili, geçmişlerindeki bağdan habersizdir.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda farklı kuşaklardan birçok başarılı isim bir araya geliyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan başta olmak üzere Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal, Güler Ökten, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Bennu Yıldırımlar ve Emin Gürsoy filmde rol alıyor. Ayşe Arman ise projeye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.