ATV’nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli hükümdarlarından Sultan I. Alaeddin Keykubat’ın hayatından bir dönemi ekrana taşıyor. Peki, Aşk ve Taht dizisi hangi yılları anlatıyor? Aşk ve Taht dizisi gerçek mi, uyarlama mı?

AŞK VE TAHT KONUSU NE, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Geniş oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyon hazırlıklarıyla dikkat çeken Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak. Tarihte daha önce hiç anlatılmamış muhteşem bir aşk hikayesiyle ekrana gelecek dizi, yayın öncesi çalışmalarıyla şimdiden merak uyandırdı.

Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizi; yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle ölümüne bir taht savaşına giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikayesini merkezine alıyor.

AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU

'Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.