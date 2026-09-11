Aşk ve Taht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisi hangi yılları anlatıyor, uyarlama mı? Aşk ve Taht dizisinin ilk bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

Konya'da ise Alaeddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaeddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

Alaeddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaeddin Keykubat. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaeddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Alaeddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Alaeddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaeddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

'Aşk ve Taht'ın oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü çarşamba akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.

AŞK VE TAHT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Geniş oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyon hazırlıklarıyla dikkat çeken Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak. Tarihte daha önce hiç anlatılmamış muhteşem bir aşk hikayesiyle ekrana gelecek dizi, yayın öncesi çalışmalarıyla şimdiden merak uyandırdı.

Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizi; yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle ölümüne bir taht savaşına giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikayesini merkezine alıyor.