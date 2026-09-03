atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AŞK VE TAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisi, ilk bölümüyle 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aşk ve Taht dizisi, yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle amansız bir taht mücadelesine giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin izlerini taşıyan ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikâyesini konu alıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aşk ve Taht dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Akın Akınözü

Merjem Šiljak

Simay Barlas

Ayça Bingöl

Cem Bender

Halil İbrahim Ceyhan

Ferit Kaya

Ceren Benderlioğlu

Murat Serezli

Emrah Altıntoprak

İdil Yener

Özgür Emre Yıldırım

Oğulcan Arman Uslu

Ece Yüksel

Bülent Gültekin

Halil İbrahim Temizoğlu,

Mücahid Temizel

Merve Polat

Selin Genç

Hakan Eke

Alican Albayra

Ahmet Kayakesen

Göksel Kayahan

Timur Ölkebaş

Özer Arslan

Erman Saban

Ozan Ayhan

İlayda Yıldız

AŞK VE TAHT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve Taht dizisinin çekim yerleri de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dizinin hikâyesi, Konya Sarayı'ndan Alanya surlarına, Akdeniz'in limanlarından Anadolu'nun savaş meydanlarına uzanan geniş bir coğrafyada geçiyor.