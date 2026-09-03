atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
AŞK VE TAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisi, ilk bölümüyle 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.
AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?
Aşk ve Taht dizisi, yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle amansız bir taht mücadelesine giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin izlerini taşıyan ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikâyesini konu alıyor.
AŞK VE TAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Aşk ve Taht dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Akın Akınözü
Merjem Šiljak
Simay Barlas
Ayça Bingöl
Cem Bender
Halil İbrahim Ceyhan
Ferit Kaya
Ceren Benderlioğlu
Murat Serezli
Emrah Altıntoprak
İdil Yener
Özgür Emre Yıldırım
Oğulcan Arman Uslu
Ece Yüksel
Bülent Gültekin
Halil İbrahim Temizoğlu,
Mücahid Temizel
Merve Polat
Selin Genç
Hakan Eke
Alican Albayra
Ahmet Kayakesen
Göksel Kayahan
Timur Ölkebaş
Özer Arslan
Erman Saban
Ozan Ayhan
İlayda Yıldız
AŞK VE TAHT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Aşk ve Taht dizisinin çekim yerleri de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dizinin hikâyesi, Konya Sarayı'ndan Alanya surlarına, Akdeniz'in limanlarından Anadolu'nun savaş meydanlarına uzanan geniş bir coğrafyada geçiyor.