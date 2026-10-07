Aşk ve Taht dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aşk ve Taht dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Aşk ve Taht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Destina’nın Melike’yi hain olarak Alaeddin’in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama Melike’nin Destina’ya duyduğu kini artırırken, ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar. Alaeddin, Melike’nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin’in adını verir. Celaleddin’in hapsedilmesi Ümmühan’ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba’yı harekete geçirir. Celaleddin’in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir. Gizli buluşmayı fark eden ve Destina’yıyakalayan kimdir? Destina yolun sonuna mı gelmiştir? Destina’nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina’nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Andreas’ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina’nın peşine düşer. Bu sırada Konya’da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.

Alaeddin’in odasında Destina’nın resmini bulan Melike’nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin’le Destina’nın izini sürer.

Destina’yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin’in tahtı, Destina’nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Taht dizisinin final bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.