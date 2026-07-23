Aşk ve Taht dizisinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylanve Cem Toluay oturuyor. Dizinin senaristliğini Serdar Özönalan üstleniyor. Peki, Aşk ve Taht dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk ve Taht dizisi ne zaman yayımlanacak?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alaeddin Keykubat’ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu konu alan dizi aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saraydaki güç dengelerini merkezine alıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Akın Akınözü

Merjem Šiljak

Simay Barlas

Ayça Bingöl

Cem Bender

Halil İbrahim Ceyhan

Ferit Kaya

Ceren Benderlioğlu

Murat Serezli

Emrah Altıntoprak

İdil Yener

Özgür Emre Yıldırım

Oğulcan Arman Uslu

Ece Yüksel

AŞK VE TAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Taht, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.