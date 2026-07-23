Aşk ve Taht dizisinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylanve Cem Toluay oturuyor. Dizinin senaristliğini Serdar Özönalan üstleniyor. Peki, Aşk ve Taht dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk ve Taht dizisi ne zaman yayımlanacak?
AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?
Alaeddin Keykubat’ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu konu alan dizi aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saraydaki güç dengelerini merkezine alıyor.
AŞK VE TAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Akın Akınözü
Merjem Šiljak
Simay Barlas
Ayça Bingöl
Cem Bender
Halil İbrahim Ceyhan
Ferit Kaya
Ceren Benderlioğlu
Murat Serezli
Emrah Altıntoprak
İdil Yener
Özgür Emre Yıldırım
Oğulcan Arman Uslu
Ece Yüksel
AŞK VE TAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Aşk ve Taht, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.