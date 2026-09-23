Aşk ve Taht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisinin son bölümünde ne oldu? Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros’u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin’den gizlemeye çalışır. Konya Sarayı’nda ise dengeler değişmektedir. Anna’nın has odaya alınması, Alaeddin’le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır. Alaeddin’in saraya Destinayla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina’yla Melike’nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur. Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan’ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için yeni bir hamleye hazırlanır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek midir? Kalonoros’ta çocuklarından haber alamayan Kir Vard ise yıllardır uzak tuttuğu güçlü savaşçı Andreas’ı yeniden göreve çağırır. Arakel’in peşindeki takip sürerken Kir Vard, Alaeddin’le yüzleşmek üzere Konya Sarayı’na gelir. Alaeddin ise karşısına çıkan bu fırsatı Kalonoros’un kaderini değiştirecek önemli bir hamleye çevirmeye hazırlanır. Artık sarayda herkesin sakladığı bir sır, korumaya çalıştığı bir kişi ve ulaşmak istediği bir hedef vardır. Melike’nin aşkı, Destina’nın kimliği ve Celaleddin’in sakladığı gerçekler aynı düğümde birleşirken Alaeddin adım adım gerçeğe yaklaşacaktır. Peki bu düğüm çözüldüğünde en büyük bedeli kim ödeyecek? Destina, Alaaddin gerçeği öğrenmeden saraydan çıkabilecek midir?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Destina’nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin’in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike’yi yüzleştirir. Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel’le karşı karşıya gelir. Arakel’in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin ordusuyla Kalonoros’a doğru harekete geçer. Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina’yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaaddin’in Kalonoros’tan vereceği savaş kararı Destina’yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır? Yaklaşan savaş için Türkmen obalarının da harekete geçirilmesine karar verilir. Obaların başında savaşa katılması için Kayı Beyi Ertuğrul Bey’e de davet gönderilecektir. Kayı Beyi Ertuğrul Bey, Alaaddin’in savaş davetine nasıl karşılık verecektir? Alaeddin, Kalonoros’taki haini ve Destina’nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina’nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak… Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Taht dizisinin 3. bölümü 23 Eylül Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.