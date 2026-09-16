Aşk ve Taht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaeddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaeddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

Konya'da ise Alaeddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaeddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

Alaeddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaeddin Keykubat. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaeddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Alaeddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Alaeddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaeddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışır.

Konya Sarayı'nda ise dengeler değişmektedir. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır. Alaeddin'in saraya Destinayla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina'yla Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur.

Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan'ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için yeni bir hamleye hazırlanır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek midir?

Kalonoros'ta çocuklarından haber alamayan Kir Vard ise yıllardır uzak tuttuğu güçlü savaşçı Andreas'ı yeniden göreve çağırır. Arakel'in peşindeki takip sürerken Kir Vard, Alaeddin'le yüzleşmek üzere Konya Sarayı'na gelir. Alaeddin ise karşısına çıkan bu fırsatı Kalonoros'un kaderini değiştirecek önemli bir hamleye çevirmeye hazırlanır.

Artık sarayda herkesin sakladığı bir sır, korumaya çalıştığı bir kişi ve ulaşmak istediği bir hedef vardır. Melike'nin aşkı, Destina'nın kimliği ve Celaleddin'in sakladığı gerçekler aynı düğümde birleşirken Alaeddin adım adım gerçeğe yaklaşacaktır. Peki bu düğüm çözüldüğünde en büyük bedeli kim ödeyecek? Destina, Alaaddin gerçeği öğrenmeden saraydan çıkabilecek midir?

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aşk ve Taht dizisinin 2. bölümü çarşamba akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.