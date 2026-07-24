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Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim?

Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim?

24.07.2026 17:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim?

Aslı Gibidir (Certified Copy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aslı Gibidir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim?

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Aslı Gibidir filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abbas Kiarostami üstleniyor. Peki, Aslı Gibidir filminin konusu ne? Aslı Gibidir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ASLI GİBİDİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Toskana’da aşk başka nasıl anlatılır? Aşk yuvası küçük oteller, kafelerde birbirinin gözüne bakan âşıklar... Bir çift gibi görünmeye çalışan bir kadın ve bir erkek... Adam, bir konferansa konuşmacı olarak katılan İngiliz bir yazar; kadın, Fransa’dan gelen bir sanat galerisi sahibi. İşte herhangi bir zaman, herhangi bir yerde, herhangi birinin başına gelebilecek bir öykü...

ASLI GİBİDİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Juliette Binoche

William Shimell

Jean-Claude Carrière

ASLI GİBİDİR IMDb PUANI KAÇ?

Aslı Gibidir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.

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