Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler?

Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler?

20.09.2026 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler?

Ateş Yağmuru filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Ateş Yağmuru filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler?

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ateş Yağmuru filmi, Pasifik'teki volkanik kuşakta yer alan Tianhuo Adası'nda yaşanan büyük bir yanardağ felaketini konu alıyor. İş insanı Jack Harris tarafından dev bir yanardağ tema parkına dönüştürülen ada, ziyaretçilerine tehlikeli bir macera sunarken büyük bir tehditle karşı karşıya kalır.

Annesini yıllar önce adada meydana gelen bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li, geliştirdiği volkanik uyarı sistemi sayesinde yeni bir faciayı önlemek amacıyla Tianhuo Adası'na geri döner. Ancak uzun süredir sessizliğini koruyan yanardağın aniden faaliyete geçmesi, adadaki herkesin hayatını tehlikeye atar.

Büyük patlamalar, lav akıntıları ve art arda yaşanan yıkımlarla birlikte insanlar adadan kaçabilmek için mücadele eder. Meng Li ve diğer karakterler, ölümcül tehlikelerin ortasında hayatta kalmanın yollarını ararken zamanla yarışır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Wentao Li rolünde Wang Xueqi

Hannah Quinlivan, Meng Li rolünde.

Shawn Dou, Zhengnan Xiao rolünde

Jason Isaacs, Jack Harris rolünde.

Beeland Rogers, Genç Meng Li rolünde.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ateş Yağmuru (Skyfire), 2019 yılında vizyona giren bir aksiyon ve macera filmidir. Yapımın çekim süreci ve gösterim tarihi, filmin sinema geçmişi açısından merak edilen konular arasında yer alıyor.

İlgili Konular: #trt #Film #Ateş Yağmuru

İlgili Haberler

TV yayın akışı 20 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 20 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? 20 Eylül 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 20 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor?
Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor? TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı'nın 7. sezonuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor?
MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? 19 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? 19 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mutfağa girdi. Mavi takım ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? 19 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?