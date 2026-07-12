Av Gecesi filminin yönetmen koltuğunda Franck Khalfoun oturuyor. Filmin senaristliğini ise Franck Khalfoun Glen Freyer üstleniyor. Peki, Av Gecesi filminin konusu ne? Av Gecesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AV GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kadın, gecenin köründe ücra bir benzin istasyonuna girerken, gizli bir kan davası olan sosyopat bir keskin nişancının tuzağına düşer. Hayatta kalmak için, sadece onun silah ateşinden kaçıp hayatı için mücadele etmekle kalmamalı, aynı zamanda onu kimin ve neden öldürmek istediğini de bulmalıdır.

AV GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Camille Rowe

Jeremy Scippio

J. John Bieler

AV GECESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Av Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.