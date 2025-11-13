Bahar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Bahar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Umay ve Parla’nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras’ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır. Evren’in Naz’ı evine alması; Bahar’la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur. Oğlunu kurtaran Harun’a duyduğu minnet, Bahar’ı Harun’a yaklaştırırken Evren’in içinde ise Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşur. Herkesin hayatındaki ilişkiler büyük bir sınavdan geçerken Umay’ın doğum gününde yaşananlar bu değişen dengeleri temelinden sarsacak, başta Bahar olmak üzere herkesin hayatında beklenmedik gelişmeleri doğuracaktır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin yeni bölümü 18 Kasım Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.