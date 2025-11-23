Bahar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Bahar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar ve Harun’un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar’ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır. Ancak Bahar’ın dikkati hızla Evren’e yönelir; çünkü Evren’in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir. Naz çıkmazdayken onun ve Maral’ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren’in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir. Aziz Uras’ın beklenmedik çıkışları ise Seren’le olan gerilimi tırmandırır ve Aziz Uras’ı kritik bir seçimin eşiğine getirir. Bahar tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundadır: Evren’in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz’ın yanında mı durmalıdır? Ama ne Bahar ne de diğerleri, yaklaşan trajedinin tüm soruları bir anda silip götüreceğinden habersizdir.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin yeni bölümü 25 Kasım akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.