Bahar 61.bölüm Show TV’de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

BAHAR 61.B ÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rengin’i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır.

Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar’ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin’in ölümcül hastalığını öğrenir.

Seren’in hamlesi de, Aziz Uras’ın kontrolünü kaybetmesinden endişe etmesine yol açar. Oysa Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştır. Tüm karmaşanın içinde Bahar’ın en büyük önceliği Rengin’dir. Harun’dan onu kurtarmasını ister; bu hem tıbbi hem de duygusal açıdan zorlu bir sınavdır. Rengin’i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Parla’nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla’nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar’ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar’ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.