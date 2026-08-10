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Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ne? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kim?

Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ne? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kim?

10.08.2026 15:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ne? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kim?

Bandırma Füze Kulübü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ne? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kim?

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Bandırma Füze Kulübü filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mert Dikmen ve Mustafa Uslu üstleniyor. Peki, Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ne? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, altmış yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşlarının Bandırma'da benzer bir merakla Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu ediniyor.

Takvimler 1950’lileri gösterdiğinde uzaya karşı merak ve ilgi üst seviyeye çıkmış, başta Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği olmak üzere Avrupa’dan Asya’ya kadar pek çok ülkede uzay programları başlatılıp bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girilmişti. Yıl 1957’ye geldiğinde ise SSCB Sputnik’le uzaya roket gönderen ilk ülke olarak ipi göğüslemiş ardından ABD ikinci olarak tarihe geçmişti. İşte bu yıllarda Bandırma’da yaşayan liseli gençler ve arkadaşları, Sputnik’ten ilham alarak hayallerini fezaya taşımış, ne uzay programı ne devlet desteği ne de maddi güçleri olmadan imkansızı başarmak için uzaya roket göndermek üzere “Bandırma Füze Kulübü”nü kurmuşlardı. 

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alina Boz

Deniz Can Aktaş

Erkan Kolçak Köstendil

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bandırma Füze Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

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