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Barış Çikolatası filminin konusu ne? Barış Çikolatası filminin oyuncuları kim?

Barış Çikolatası filminin konusu ne? Barış Çikolatası filminin oyuncuları kim?

7.08.2026 17:22:00
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Haber Merkezi
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Barış Çikolatası filminin konusu ne? Barış Çikolatası filminin oyuncuları kim?

Barış Çikolatası (Peace by Chocolate) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Barış Çikolatası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Barış Çikolatası filminin konusu ne? Barış Çikolatası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Barış Çikolatası filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Keijser oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Keijser, Abdul Malik üstleniyor. Peki, Barış Çikolatası filminin konusu ne? Barış Çikolatası filminin oyuncuları kim? 

BARIŞ ÇİKOLATASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Suriye'deki savaşta fabrikaları bombalanan Hadhad ailesi, Kanada'nın küçük bir kasabasına mülteci olarak sığınır. Ailenin oğlu Tarık (Ayham Abou Ammar) tıp okuma hayali kurarken, babası Issam bildiği tek iş olan çikolatacılığı kısıtlı imkanlarla yeniden canlandırmaya çalışır. Film, bir ailenin sıfırdan kurduğu küresel çikolata markasının gerçek ve ilham verici başarı hikayesini konu alıyor.

BARIŞ ÇİKOLATASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hatem Ali

Emily Lê

Ayham Abou Ammar

Yara Sabri

Mark Camacho

Najlaa Al Khamri

BARIŞ ÇİKOLATASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Barış Çikolatası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.

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