Barış Çikolatası filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Keijser oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jonathan Keijser ve Abdul Malik üstleniyor. Peki, Barış Çikolatası filminin konusu ne? Barış Çikolatası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BARIŞ ÇİKOLATASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının çikolata fabrikasının bombalanmasının ardından, sevimli genç Suriyeli mülteci, hayalinin peşinden gitmek ve ailesinin mirasını korumak arasında sıkışıp kalarak yeni küçük kasaba hayatına uyum sağlamaya çalışır.

BARIŞ ÇİKOLATASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hatem Ali

Ayham Abou Ammar

Yara Sabri

BARIŞ ÇİKOLATASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Barış Çikolatası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.