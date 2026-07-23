Başkalarının Hayatı dizisinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Dizinin senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt üstleniyor. Peki, Başkalarının Hayatı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Başkalarının Hayatı dizisi ne zaman yayımlanacak?

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, varlıklı ve seçkin bir aileden gelen yakın arkadaşı Neslihan’ın ışıltılı hayatına özenerek yoksulluktan kurtulup zengin bir yaşam sürmek için güzelliğini ve hırsını kullanan üniversite öğrencisi Hülya’nın hikayesini anlatıyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eylül Lize Kandemir

Doğa Bayram

Burak Berkay Akgül

Demirhan Demircioğlu

Mehmet Aslantuğ

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başkalarının Hayatı, yakında Star TV'de izleyiciyle buluşacak.