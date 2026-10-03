Başkalarının Hayatı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümünde ne oldu? Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hülya, yoksul bir ailenin üniversiteyi yarı burslu kazanmış, güzel ve hırslı kızıdır. Annesi terzilik yaparken ablası da hem evin yükünü hem de Hülya’nın eğitim masraflarını üstlenmiştir. Hülya’nın üniversitede tanıştığı, varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan, ona hayalini kurduğu ihtişamlı dünyanın kapılarını açar. Bu sırada karşısına çıkan Doktor Sarp’tan çok etkilenen Hülya, onun da bu dünyanın bir parçası olduğunu düşünür.

Neslihan, çocukluk aşkı Erim’in Londra’dan dönüşü yaklaştıkça korkuya kapılır. Erim’e anlatamadığı bir sırrı vardır. Hülya, Neslihan’ın zayıf anlarında yanında olarak onun güvenini ve dostluğunu kazanır.

Hülya, hep uzaktan izlediği hayatların içine adım attığında kendini giderek karmaşıklaşan ilişkilerin merkezinde bulur. Ancak bu defa sadece seyirci olmaya hiç niyeti yoktur.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hülya, Erim’le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan’dan saklarken bir yandan da ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan’ın güvenini daha da kazanır. Ancak Erim’in Hülya’ya karşı ilgisi giderek artarken Hülya’nın Sarp’a karşı inkâr ettiği duyguları da kendini göstermeye başlar. Üstelik geçmişinden kaçmaya çalışan Hülya için asıl tehlike, cezaevindeki babası Salih’in yeniden hayatına uzanan gölgesi olur. Neslihan’ın yaklaşan doğum günü ise Hülya’ya, girmeye çalıştığı ihtişamlı dünyanın kapılarını biraz daha aralar. Kurduğu oyunlar ve söylediği yalanlarla bu dünyadaki yerini sağlamlaştırmaya çalışan Hülya, kendini giderek daha tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başkalarının Hayatı dizisinin 2. bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.