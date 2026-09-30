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Bay Blake Hizmetinizde! filminin konusu ne? Bay Blake Hizmetinizde! filminin oyuncuları kim?

Bay Blake Hizmetinizde! filminin konusu ne? Bay Blake Hizmetinizde! filminin oyuncuları kim?

30.09.2026 21:25:00
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Haber Merkezi
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Bay Blake Hizmetinizde! filminin konusu ne? Bay Blake Hizmetinizde! filminin oyuncuları kim?

Bay Blake Hizmetinizde! (Mr. Blake At Your Service!) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bay Blake Hizmetinizde! filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bay Blake Hizmetinizde! filminin konusu ne? Bay Blake Hizmetinizde! filminin oyuncuları kim?

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Bay Blake Hizmetinizde! filminin yönetmen koltuğunda Gilles Legardinier oturuyor. Filmin senaristliğini ise Gilles Legardinier ve Christel Henon üstleniyor. Peki, Bay Blake Hizmetinizde! filminin konusu ne? Bay Blake Hizmetinizde! filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BAY BLAKE HİZMETİNİZDE! FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısını kaybetmesinin ardından kendisini toparlayamayan Andrew Blake, Londra'dan ayrılarak Fransa'ya, onunla tanıştığı yere dönmeye karar verir. Ancak mutlu günlerin anısına doğru yapılan bu yolculuk hiç de planlandığı gibi gitmeyecektir. Blake, Beauvillier malikanesine gittiğinde bir anda kendisini evin kahyası olarak bulur.

BAY BLAKE HİZMETİNİZDE! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Malkovich

Fanny Ardant

Emilie Dequenne

BAY BLAKE HİZMETİNİZDE! FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bay Blake Hizmetinizde! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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