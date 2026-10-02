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Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin oyuncuları kim?

Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin oyuncuları kim?

2.10.2026 14:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin oyuncuları kim?

Bayan Lowry Ve Oğlu (Mrs Lowry and Son) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin oyuncuları kim?

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Bayan Lowry Ve Oğlu filminin yönetmen koltuğunda Adrian Noble  oturuyor. Filmin senaristliğini ise  Martyn Hesford üstleniyor. Peki, Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BAYAN LOWRY VE OĞLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Mrs Lowry & Son, portre sanatçısı olan L.S. Lowry ve annesi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. İngiliz sanatçı L.S. Lowry, aşırı baskıcı olan annesi Elizabeth ile yaşar. Elizabeth, bu süreçte bekar olan oğlunun sanata olan hırsının devam etmesinin engellemek için elinden geleni yapar. Oğlunu büyük bir hayal kırıklığı olarak gören Elizabeth, bunu oğlunu söylemekten uzak durur.

BAYAN LOWRY VE OĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vanessa Redgrave

Timothy Spall

Stephen Lord 

BAYAN LOWRY VE OĞLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayan Lowry Ve Oğlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

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