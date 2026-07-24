Becky filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Milott ve Cary Murnion oturuyor. Filmin senaristliğini ise Nick Morris ve Ruckus Skye üstleniyor. Peki, Becky filminin konusu ne? Becky filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BECKY FİLMİNİN KONUSU NE?

14 yaşındaki Becy, asi ve cesur bir gençtir. Annesinin ölümünün ardından babası, kızı ile yakınlaşmak için onu hafta sonu göl evine götürür. Ancak onların hafta sonu tatilleri pek de düşündükleri gibi gitmez. Acımasız Dominick liderliğindeki bir grup hükümlü aniden göl evini istila ettiğinde baba kızın tatilleri kabusa döner.

BECKY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lulu Wilson

Kevin James

Joel McHale

BECKY IMDb PUANI KAÇ?

Becky filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.