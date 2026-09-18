Kızılcık Şerbeti dizisi 139. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. 5 oyuncunun kadrodan ayrılmış olduğu dizinin 5. sezonunda yaşananlar araştırılıyor. Peki, Beklenmeyen vedalar: Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünde neler yaşandı?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Abdullah ve Ulvi kaybettiklerinin acısıyla sarsılırken; yasta olan Kıvılcım ve Çimen gözyaşlarını tutamıyor. Salkım’ın kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf etmesi tüm dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’in gelişi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor. Fatih’in; Salkım, Elif ve Emir’e söylediği “Siz ne rezil insanlarsınız, resmen çöktünüz evimize, kendi evimizde huzurumuz kalmadı!” haykırışı Ünallar’ın evinde yeni bir sayfanın açılacağının habercisi oluyor. Tanıtım finaline ise Salkım’ın “Eski Salkım öldü. Yeni Salkım’ın bir tane işi kaldı, bir an evvel ondan kurtulmak” sözleri üzerine hamile olan Başak’ın bayılması damga vuruyor.

Ünallar’ın ekonomik zorluklarla baş ettiği görülürken Abdullah, şirketi satmayacağını dile getiriyor. Asil, şirkette ipleri eline almak için planlar yaparken Fatih ve Abdullah’ın Elif hakkındaki söylemleri dikkat çekiyor. Ömer’in, Hilal’in ağabeyini merak ettiği tanıtıma Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’le tanışması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ŞOK EDEN AYRILIKLAR

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu ekranlara gelen ilk bölüm ile başladı. Dizinin yeni sezonunda 5 isim yer almadı.

Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç ve İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan geçirdikleri trafik kazasıyla diziden ayrıldı.

Çimen karakterine 4. sezona kadar Selin Türkmen hayat verirken yeni sezonda Çimen'i canlandıracak isim Asena Keskinci oldu.

Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan ise sezon finali ile diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı ise Feyza Civelek de yeni sezonda yer almayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY YENİ SEZONDA YOK MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda Nilay'ın yaşananlara dayanamayarak üç ay içinde üzüntüden hastalandığı ve hayatını kaybettiği anlatıldı.