Benim Adım Nero filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rafi Pitts üstleniyor. Peki, Benim Adım Nero filminin konusu ne? Benim Adım Nero filminin oyuncuları kim?

BENİM ADIM NERO FİLMİNİN KONUSU NE?

19 yaşındaki Meksikalı Nero Maldonado (Johnny Ortiz) sınırdışı edildiği ABD'ye yasadışı yollarla yeniden döner ve kısa yoldan vatandaşlık alabilmek için Amerikan Ordusu'na katılır. Ortadoğu'ya gönderilen Nero burada asker olmanın ve savaşın gerçek yüzünü görecektir.

BENİM ADIM NERO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rory Cochrane

Khleo Thomas

Michael Harney

Aml Ameen

Joel McKinnon Miller

Alex Frost

BENİM ADIM NERO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Benim Adım Nero filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.