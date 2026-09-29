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Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim?

Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim?

29.09.2026 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim?

Beyin Avcıları (Mindhunters) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyin Avcıları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim?

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Beyin Avcıları filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kevin Brodbin üstleniyor. Peki, Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BEYİN AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Issız bir adada, kendilerine verilen özel bir görev için bulunan FBI için çalışan özel bir ajan grubu birbirini daha önce görmemiş sekiz farklı ajandan oluşmaktadır. Görev ise fazlasıyla zordur... Özel bir testten geçerek görevi tamamlamak zorunda olan sekiz özel ajanın arasından bir tanesi gerçek bir katildir. Ekibe düşen iş ise içlerindeki bu katili bulabilmektir. Birbirini hiçbir şekilde tanımayan bu sekiz ajan, adadaki zorlu yaşam koşulları içerisinde gerçek katili bulup, zekice kurgulanmış cinayet planını çözmek zorundadır.

BEYİN AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Val Kilmer

Christian Slater

LL Cool J

BEYİN AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyin Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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