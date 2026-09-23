Bıçağın Kenarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Vincent Pérez üstleniyor. Peki, Bıçağın Kenarı filminin konusu ne? Bıçağın Kenarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BIÇAĞIN KENARI FİLMİNİN KONUSU NE?

"The Edge of the Blade", 1887 Paris'inde geçen, onur kavramının düellolarla savunulduğu bir dönemde geçen tarihi bir dram. Karizmatik kılıç ustası Clément Lacaze ve feminist Marie-Rose Astié, yasaklara rağmen onurlarını korumak için tehlikeli bir düello mücadelesine girerek toplumsal kalıplara meydan okur.

BIÇAĞIN KENARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eva Danino

Damien Bonnard

Guillaume Gallienne

Roschdy Zem

Manda Touré

Doria Tillier

BIÇAĞIN KENARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bıçağın Kenarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.