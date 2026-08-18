Bir Dolar İçin Ölüm filminin yönetmen koltuğunda Walter Hill oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Harris, Walter Hill üstleniyor. Peki, Bir Dolar İçin Ölüm filminin konusu ne? Bir Dolar İçin Ölüm filminin oyuncuları kim?

BİR DOLAR İÇİN ÖLÜM FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü şöhretli bir ödül avcısı olan Max Borlund, kaçırılan karısı Rachel Price'ı bulup geri getirmesi için zengin iş insanı Nathan Price tarafından işe alınır. Borlund'a Rachel'ın, asker kaçağı Elijah Jones tarafından kaçırıldığı ve fidye almak için onu Meksika'da tuttuğu söylenir. Bu durum üzerine Borlund, kendisini iki sürprizin beklediği Meksika'ya doğru yola çıkar.

BİR DOLAR İÇİN ÖLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christoph Waltz

Willem Dafoe

Rachel Brosnahan

Warren Burke

Brandon Scott

Benjamin Bratt

Luis Chavez

Hamish Linklater

BİR DOLAR İÇİN ÖLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Dolar İçin Ölüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.