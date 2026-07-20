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Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim?

Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim?

20.07.2026 17:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim?

Bir Tutam Karanfil filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Tutam Karanfil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Bir Tutam Karanfil filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bekir Bülbül üstleniyor. Peki, Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim? 

BİR TUTAM KARANFİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yaşlı bir mülteci olan Musa'nın, torunu küçük Halime ile birlikte ölen eşinin naaşını kendi ülkesine götürme çabasını anlatıyor.

BİR TUTAM KARANFİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demir Parscan

Şam Şerit Zeydan

Bahadır Efe

Tahsin Lale

BİR TUTAM KARANFİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Tutam Karanfil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

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