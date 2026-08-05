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Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim?

Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim?

5.08.2026 11:56:00
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Haber Merkezi
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Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim?

Brooklyn'in Azizleri (Brooklyn's Finest) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim?
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Brooklyn'in Azizleri filminin yönetmen koltuğunda  Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini ise Michael C. Martin üstleniyor. Peki, Brooklyn'in Azizleri filminin konusu ne? Brooklyn'in Azizleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BROOKLYN'İN AZİZLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Emekliye ayrılmayı düşünen Eddie Dugan, suçluluk duygusundan sıyrılamayan ve çözümü alkolde bulan deneyimli bir polis memurudur. Evliliğinde sorunlar olan yedi çocuk sahibi Sal ise, hayatını düzene sokmak için artık herşeyi göze almıştır. Gizli kimlikle görev yapan Clarence 'Tango' Butler, hapisten yeni çıkmış kanundışı arkadaşı Caz için sadakat sınavından geçmektedir.

Bu üç polisin kaderi, tehlikeli bir uyuşturucu operasyonunda düğümlenir.

BROOKLYN'İN AZİZLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Richard Gere

Don Cheadle

Ethan Hawke

BROOKLYN'İN AZİZLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Brooklyn'in Azizleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

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