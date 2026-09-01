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Burada Değilim filminin konusu ne? Burada Değilim filminin oyuncuları kim?

Burada Değilim filminin konusu ne? Burada Değilim filminin oyuncuları kim?

1.09.2026 17:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Burada Değilim filminin konusu ne? Burada Değilim filminin oyuncuları kim?

Burada Değilim (I'm Not Here) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Burada Değilim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Burada Değilim filminin konusu ne? Burada Değilim filminin oyuncuları kim?

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Burada Değilim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michelle Schumacher üstleniyor. Peki, Burada Değilim filminin konusu ne? Burada Değilim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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BURADA DEĞİLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Steve’in geçmişi peşini bırakmamaktadır. Evindeki her eşya, duyduğu her ses ona geçmişinden bir olayı hatırlatır. Nasıl bu kadar yalnız ve paramparça hale geldiğini anlamak için geçmişte yaşadığı olaylar arasında bağ kurar. Önemli anılarını kafasında tekrar yaşadıkça, babası gibi kendisini de esir tutan nesilsel sorunları idrak etmeye başlar. Acının ötesine geçebilecek ve daha da önemlisi kendini affedebilecek midir?

BURADA DEĞİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

J.K. Simmons

Sebastian Stan

Maika Monroe

BURADA DEĞİLİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Burada Değilim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

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