Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

THE ONE I LOVE / BİRİMİZ DİĞERİMİZ (2014) Evlilikleri çıkmaza giren ve boşanmanın eşiğine gelen bir çift, terapistlerinin tavsiyesiyle şehirden uzak, doğayla iç içe izole bir evde hafta sonu tatiline çıkar. Ancak bu evde karşılaştıkları mantık dışı ve doğaüstü bir olay, ilişkilerine dair tüm bildiklerini sarsacak sıradışı bir bulmacaya dönüşür.

THE CLOVEHİTCH KİLLER (2018) Dindar, sakin ve örnek bir aile babası olan babasından gizli bir şekilde şüphelenmeye başlayan genç bir çocuğun gerilim dolu hikayesini anlatır.

ANİARA (2018) Dünya yaşanmaz hale geldiği için insanları Mars'a taşıyan devasa ve lüks bir uzay gemisinin, bir uzay çöpünden kaçarken ana rotasından sapıp sonsuz ve karanlık boşluğa sürüklenmesini konu alır.

BLUE RUİN (2013) Ailesinin katilinin hapisten çıkacağını öğrenen sessiz, evsiz ve içine kapanık bir adamın intikam almak için harekete geçmesini anlatır.