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Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine
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Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

6.10.2026 15:02:00
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Haber Merkezi
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Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

Popüler dijital platformların ana sayfalarında sürekli karşımıza çıkmayan, güçlü senaryoları ve ters köşeleriyle izleyicileri şaşırtmayı başaran; sinema salonlarının gürültüsünden uzak kalmış 5 film...

Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

THE ONE I LOVE / BİRİMİZ DİĞERİMİZ (2014)

Evlilikleri çıkmaza giren ve boşanmanın eşiğine gelen bir çift, terapistlerinin tavsiyesiyle şehirden uzak, doğayla iç içe izole bir evde hafta sonu tatiline çıkar. Ancak bu evde karşılaştıkları mantık dışı ve doğaüstü bir olay, ilişkilerine dair tüm bildiklerini sarsacak sıradışı bir bulmacaya dönüşür. 

Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

THE CLOVEHİTCH KİLLER (2018)

Dindar, sakin ve örnek bir aile babası olan babasından gizli bir şekilde şüphelenmeye başlayan genç bir çocuğun gerilim dolu hikayesini anlatır.

Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

ANİARA (2018)

Dünya yaşanmaz hale geldiği için insanları Mars'a taşıyan devasa ve lüks bir uzay gemisinin, bir uzay çöpünden kaçarken ana rotasından sapıp sonsuz ve karanlık boşluğa sürüklenmesini konu alır.

Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

BLUE RUİN (2013)

Ailesinin katilinin hapisten çıkacağını öğrenen sessiz, evsiz ve içine kapanık bir adamın intikam almak için harekete geçmesini anlatır. 

 

Büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalanlar: Sinemaseverlerin keşfetmesi gereken 5 gizli hazine

THE GİFT / HEDİYE (2015)

Hayatlarında yeni bir sayfa açmak için başka bir şehre taşınan evli bir çift, adamın lise yıllarından tanıdığı, son derece tuhaf ve ısrarcı eski bir sınıf arkadaşıyla karşılaşır. 

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