Büyük hüsran.. Apar topar Kanal D yayından kaldırıyor

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:03

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:03

O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisi olarak dikkat çekiyordu.

Erkan Petekkaya; Sezin Akbaşoğulları; Cengiz Orhonlu; Dilin Döğer gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı diziye Kanal D yönetimi dev bütçeler ayırmıştı.



UMDUĞUNU BULAMADI

Kanal D yönetimi ''O kız'' dizisinde umduğunu bulamadı. Dizinin iddialı kadrosu ve iddialı konusu seyirciyi ekrana kilitleyemedi. Kanal D son dönemde yayınladığı ''Yargı, Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş'' gibi dizilerle izlenme rekorları kırıyor.

Cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; O kız dizisi içinde Kanal D yönetimi büyük umutlar beslemişti. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting kaybı yaşayan dizi, sezon sonunu göremeyecek.

O kız dizisinin finaliyle ilgili bilgilerde belli oldu.

Kanal D yönetimi, usta oyuncuların yer aldığı O Kız dizisinin 8 Mart 2023 Çarşamba günü sona ereceğini ifade etti. 25. bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklanan dizinin sevenleri bu haber karşısında kanala sitem ettiler.

TEKRAR BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Öte yandan dizinin tekrar bölümleri kanalın youtube kanalında arşiv olarak yer almaya devam edecek.

KANAL DEĞİŞTİRECEK İDDİALARI

O kız dizisinin kanal değiştireceğine yönelik iddialarda ortalıkta dolaşıyordu. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor.