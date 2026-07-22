Buz Kapanı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Taavi Vartia üstleniyor. Peki, Buz Kapanı filminin konusu ne? Buz Kapanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BUZ KAPANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Buz pateni yıldızı Emily, Kuzey Kutbu'ndaki bir tanıtım etkinliği sırasında kaybolur ve kendini bir buz kütlesinin üzerinde yalnız bulur. Buz kütlesi güneye doğru sürüklenmeye ve erimeye başlayınca genç kadın hayatta kalmak için gerekli her yolu denemek zorundadır.

BUZ KAPANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thea Sofie Loch Næss

Nikos Koukas

Mimi Roivainen

BUZ KAPANI IMDb PUANI KAÇ?

Buz Kapanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.