Çamaşırhane filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Junichi Mori üstleniyor. Peki, Çamaşırhane filminin konusu ne? Çamaşırhane filminin oyuncuları kim?

ÇAMAŞIRHANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuklukta geçirdiği bir yaralanmayla zihinsel olarak değişmiş Teru adında genç bir adam, bir çamaşırhane işletir ve içinde yara izleri taşıyan yalnız genç bir kadın olan Mizue'ye aşık olur.

ÇAMAŞIRHANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Takashi Naitô

Yôsuke Kubozuka

Koyuki

Kenichirô Tanabe

Katsumi Muramatsu

Kazue Tsunogae

ÇAMAŞIRHANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çamaşırhane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.