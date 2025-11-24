Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender, en büyük düşmanı Reşat’ı aniden karşısında bulur. Gerçek kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya kalan İskender, intikamını alabilecek midir?

Adem, Sezen’i kaçırabilmiştir ancak şimdi saklanmak zorundadırlar. Şeref ve Mümtaz onları bulabilecekler midir? Baytar Ahmet, çocuklarını onlardan koruyabilecek midir?

İskender ve Gönül, birbirlerine olan duygularını itiraf etmiştir. Muhsin şimdi ne yapacaktır? Hayatını berbat eden adamla kızının beraber olmasına müsaade edecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 24 Kasım akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.