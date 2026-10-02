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Cennetin Doğusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Cennetin Doğusu dizisi hangi platformda yayımlanacak?

Cennetin Doğusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Cennetin Doğusu dizisi hangi platformda yayımlanacak?

2.10.2026 16:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cennetin Doğusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Cennetin Doğusu dizisi hangi platformda yayımlanacak?

Cennetin Doğusu dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın platformu araştırılıyor. Peki, Cennetin Doğusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Cennetin Doğusu dizisi hangi platformda yayımlanacak?
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John Steinbeck'in kült romanından uyarlanan yeni mini dizi Cennetin Doğusu'nun konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.  Peki, Cennetin Doğusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Cennetin Doğusu dizisi hangi platformda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

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CENNETİN DOĞUSU DİZİSİNİN KONUSU NE?

1900'lerin başında, özgürlüğünden asla ödün vermeyen bir kadın, iki erkek kardeş arasında bir uçurumun açılmasına ve iki nesle yayılan bir destanın başlamasına neden olur.

CENNETİN DOĞUSU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

 Florence Pugh

Christopher Abbott

Mike Faist

CENNETİN DOĞUSU DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Cennetin Doğusu dizisi, 1 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluştu.

İlgili Konular: #Netflix

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