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Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim?

Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim?

19.08.2026 19:26:00
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Haber Merkezi
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Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim?

Chien de la casse (Junkyard Dog) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Chien de la casse filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim?
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Chien de la casse filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jean-Baptiste Durand üstleniyor. Peki, Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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CHIEN DE LA CASSE FİLMİNİN KONUSU NE?

Dog ve Mirales, çocukluktan beri arkadaşlardır. Fransa'nın güneyinde küçük bir köyde yaşan ikili, günün çoğunu sokaklarda takılarak geçirirler. Mirales, zaman öldürmek için Dog'a gereğinden fazla sataşmayı alışkanlık haline getirir. Ancak onların arkadaşlığı Dog, Elsa ile tanıştığında ve aralarında romantizm çiçek açmaya başladığında sınanır. Kıskançlıkla tükenen Mirales, büyüyüp yerini bulabilmek için geçmişinden kopmak zorunda kalacaktır.

CHIEN DE LA CASSE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Galatéa Bellugi

Anthony Bajon

Raphaël Quenard

CHIEN DE LA CASSE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Chien de la casse filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

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