Çıkış Yok filminin yönetmen koltuğunda Sophia Banks oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jinder Ho üstleniyor. Peki, Çıkış Yok filminin konusu ne? Çıkış Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

CIA operasyon görevlisi olan Abby Trent, “Tesis” adında sadece yüksek öneme sahip tutuklular için inşa edilen hapishanenin tesis yöneticisi yardımcısıdır. Abby, Langley’deki CIA genel merkezindeki yeni bir göreve başlamadan birkaç gün önce tesise, Hatchet kod adlı bir terör örgütünün lideri olan bir suçlu getirilir. Hatchet’in tesise getirilmesi Abby için daha önemlidir çünkü Abby, kocasını öldüren kişinin Hatchet olduğunu düşünür. Sorgulanmadan önce hücresinden kaçmayı başaran Hatchet, Özel Hareket Askerlerinin çoğunu öldürür. Citadel Başkanının da ölmesi üzerine onun yerine geçen Abby, çok geçmeden tesisin dış dünya ile bağlantısının kesildiğini fark eder. Bu durum üzerine hapishaneyi kapatan Abby, Hatchet ile birlikte hapishanede kapana kısılır.

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Clarke

Jai Courtney

Michelle Monaghan

ÇIKIŞ YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çıkış Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.