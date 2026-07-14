Çırak filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini ise Richard Wenk üstleniyor. Peki, Çırak filminin konusu ne? Çırak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇIRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Anna ve Rembrandt, gizemli bir geçmişe sahip olan dünyanın en önde gelen suikastçılarından ikisidir. Yıllarca iki suikastçı yüksek profilli sözleşmeler için rekabet eder. Ancak Anna’nın akıl hocası olan Moody’nin öldürülmesi, işlerin karışmasına neden olur. Bunun üzerine iki rakip, Moody’nin katilini bulmak ve onun intikamını akmak için ittifak kurar.

ÇIRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Keaton

Maggie Q

Samuel L. Jackson

ÇIRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çırak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.