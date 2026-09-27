Çirkin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Çirkin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

Çirkin DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meryem, cezaevinde kendisini bekleyen zorlu koşullarla mücadele ederken Kadir, onu bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçer. Meryem’in yaşadıklarından kendisini sorumlu tutan Kadir, bir yandan ona destek olmaya çalışırken diğer yandan elindeki görüntülerin kaynağını bulmak için Ferhat’ın karşısına çıkar. Kadir, Ferhat’tan aradığı cevapları alabilecek mi?

Meryem’in cezaevinde karşılaştığı baskı giderek artarken Kadir’in attığı adımlar ikiliyi yeniden yakınlaştırır. Meryem, giderek ağırlaşan koşullar karşısında ayakta kalabilecek mi? Kadir ve Meryem arasındaki bu yakınlaşma Lale’yi nasıl etkileyecek?

Meryem’i kurtarmak için her yolu denemeye kararlı olan Kadir’in vereceği karar ise yeni gelişmeleri beraberinde getirecektir. Kadir, Meryem’i kurtarmayı başarabilecek mi? Atacağı adım ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek?

Çirkin DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak?

Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder.

Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır. Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir.

Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?

Çirkin DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çirkin dizisinin 10. bölümü 27 Eylül Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.