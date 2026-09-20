Çirkin dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni sezonunda neler olacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ÇİRKİN DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi, 20 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla ekranlara gelecek.

ÇİRKİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle köşeye sıkışan Kadir, Meryem’i korumak için sahip olduğu her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Meryem’in geleceği ile kendi hayalleri arasında kalan Kadir, bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir hamle yapar.

Nehir’in yalanlarının peşine düşen Cennet, öfkesiyle taşları yerinden oynatır. Ebru ile yüz yüze gelen Cennet’in beklenmedik tepkisi, Ateş ve Nehir arasındaki bağı kopma noktasına getirirken Nehir için artık kaçacak bir yer kalmamıştır.

Kadir’in kendisi için neleri göze aldığını öğrenen Meryem, sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına geri dönülmez bir karar alır. Herkesin kaderini değiştirecek bu adımın atıldığı sırada, geçmişten gelen bir intikam ateşi Kadir’i karanlık bir pusunun ortasına çeker.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU NE?

Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.

Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar...

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Çirkin’in oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.