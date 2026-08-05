Çirkin Şansı filminin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu oturuyor. Filmin senaristliğini ise Serdal Genç ve Bekir Baran Sıtkı üstleniyor. Peki, Çirkin Şansı filminin konusu ne? Çirkin Şansı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çirkin Şansı, bir kaza sonucu öldükten sonra yeniden dünyaya gönderilen bir kadının hikayesini konu ediyor. Çiçek satarak geçimini sağlayan Pembe, çingene mahallesinde büyüyen genç bir kadındır. Onun en büyük hayali, yıldız Berke ile bir gün tanışabilmektir. Ancak o hayallerini gerçekleştiremeden bir kaza sonucu ölür. Arafta kalan Pembe'ye, yanlışlıkla öldürüldüğü için yeniden dünyay gönderileceği söylenir. Ayrıca Pembe, istediği hayatı yaşamakla ödüllendirilir. Yeni hayatına Berke'nin sevgilisi olarak uyanan Pembe, beklemediği durumlarla karşılaşır.

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eylül Öztürk

Soydan Soydaş

Halil İbrahim Göker

ÇİRKİN ŞANSI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çirkin Şansı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.