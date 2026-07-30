Cumhuriyet Gazetesi Logo
Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ne? Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin oyuncuları kim?

Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ne? Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin oyuncuları kim?

30.07.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ne? Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin oyuncuları kim?

Claire Darling'in Son Çılgınlığı (Claire Darling) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ne? Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Mark Bruce Rosin üstleniyor. Peki, Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ne? Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

CLAİRE DARLİNG'İN SON ÇILGINLIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yazın bu güzel, aydınlık ilk gününde Claire Darling, tüm mülkünden kurtulmaya karar verdi. Muhteşem bir garaj satışı için en sevdiği eşyaları ön bahçesine koydu. Meraklı seyirciler ve komşular, gülünç derecede düşük fiyatlı antikalar için savaşırken, her nesne Claire Darling'in trajik ve gösterişli hayatından flaşları yeniden canlandırıyor. Claire'in ayrı yaşadığı kızı Marie Darling, çocukluk arkadaşları tarafından uyarılır ve bu satışı durdurmak ve annesinin eksantrik kararının arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmak için aile konağına geri dönmek zorunda kalır.

CLAİRE DARLİNG'İN SON ÇILGINLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine Deneuve

Chiara Mastroianni

Alice Taglioni

Olivier Rabourdin

Johan Leysen

Samir Guesmi

CLAİRE DARLİNG'İN SON ÇILGINLIĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

 

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

TV yayın akışı 30 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 30 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? 30 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 30 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim?
55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim? 55 Adım (55 Steps) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 55 Adım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim?
MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?
MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 29 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısında kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?