Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Mark Bruce Rosin üstleniyor. Peki, Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin konusu ne? Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

CLAİRE DARLİNG'İN SON ÇILGINLIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yazın bu güzel, aydınlık ilk gününde Claire Darling, tüm mülkünden kurtulmaya karar verdi. Muhteşem bir garaj satışı için en sevdiği eşyaları ön bahçesine koydu. Meraklı seyirciler ve komşular, gülünç derecede düşük fiyatlı antikalar için savaşırken, her nesne Claire Darling'in trajik ve gösterişli hayatından flaşları yeniden canlandırıyor. Claire'in ayrı yaşadığı kızı Marie Darling, çocukluk arkadaşları tarafından uyarılır ve bu satışı durdurmak ve annesinin eksantrik kararının arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmak için aile konağına geri dönmek zorunda kalır.

CLAİRE DARLİNG'İN SON ÇILGINLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Catherine Deneuve

Chiara Mastroianni

Alice Taglioni

Olivier Rabourdin

Johan Leysen

Samir Guesmi

CLAİRE DARLİNG'İN SON ÇILGINLIĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Claire Darling'in Son Çılgınlığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.