Confess, Fletch filminin yönetmen koltuğunda Greg Mottola oturuyor. Filmin senaristliğini ise Zev Borow ve Greg Mottola üstleniyor. Peki, Confess, Fletch filminin konusu ne? Confess, Fletch filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

CONFESS, FLETCH FİLMİNİN KONUSU NE?

Şanssız bir olaylar zincirinin ardından Fletch, kendisini birden fazla cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. Fletch, bir yandan nişanlısının çalınan sanat koleksiyonunu ararken bir yandan da masumiyetini kanıtlamaya çalışır.

CONFESS, FLETCH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jon Hamm

Marcia Gay Harden

John Slattery

CONFESS, FLETCH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Confess, Fletch filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.