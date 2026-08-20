Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Coogler ve Aaron Covington üstleniyor. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Adonis Johnson (Jordan) henüz kendisi doğmadan önce ölen Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu ünlü babasını hiç tanımamıştır. Yine de, kanında boks olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu yüzden, Apollo Creed'in yeni ama sağlam bir boksör olan Rocky Balboa ile efsanevi maçını yaptığı yere, Philadelphia'ya gider. Adonis, Kardeş Sevgisi Şehri'ne vardığında, Rocky'yi (Stallone) bulur ve kendisinden antrenörü olmasını ister. Rocky dövüş oyununa sonsuza dek veda etmiş olduğunu ısrarla söylese de, en yakın dostu olan müthiş rakibi Apollo'da gördüğü gücün ve kararlılığın aynısını oğlu Adonis'te de görür. Adonis'i çalıştırmayı kabul eden eski şampiyon bir yandan genç boksörü eğitirken, bir yandan da ringde hiç karşılaşmadığı kadar ölümcül bir rakiple mücadele etmektedir. Köşesine Rocky'yi alan Adonis'in unvan mücadelesi şansı bulması uzun sürmez… ama acaba ringe çıkmak için gerçek bir dövüşçünün dürtüsüne ve yüreğine zamanında ulaşabilecek midir?

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael B. Jordan

Sylvester Stallone

Tessa Thompson

Phylicia Rashad

Ritchie Coster

Graham McTavish

Moses Sumney

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.