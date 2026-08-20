Cumhuriyet Gazetesi Logo
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?

20.08.2026 17:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim?

Creed: Efsanenin Doğuşu (Devil's Due) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Coogler ve Aaron Covington üstleniyor. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Creed: Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kim? 

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Adonis Johnson (Jordan) henüz kendisi doğmadan önce ölen Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu ünlü babasını hiç tanımamıştır. Yine de, kanında boks olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu yüzden, Apollo Creed'in yeni ama sağlam bir boksör olan Rocky Balboa ile efsanevi maçını yaptığı yere, Philadelphia'ya gider. Adonis, Kardeş Sevgisi Şehri'ne vardığında, Rocky'yi (Stallone) bulur ve kendisinden antrenörü olmasını ister. Rocky dövüş oyununa sonsuza dek veda etmiş olduğunu ısrarla söylese de, en yakın dostu olan müthiş rakibi Apollo'da gördüğü gücün ve kararlılığın aynısını oğlu Adonis'te de görür. Adonis'i çalıştırmayı kabul eden eski şampiyon bir yandan genç boksörü eğitirken, bir yandan da ringde hiç karşılaşmadığı kadar ölümcül bir rakiple mücadele etmektedir. Köşesine Rocky'yi alan Adonis'in unvan mücadelesi şansı bulması uzun sürmez… ama acaba ringe çıkmak için gerçek bir dövüşçünün dürtüsüne ve yüreğine zamanında ulaşabilecek midir?

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael B. Jordan

Sylvester Stallone

Tessa Thompson

Phylicia Rashad

Ritchie Coster

Graham McTavish

Moses Sumney

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Mabel Matiz sorusu üzerine konuşan Mahsun Kırmızıgül: 'Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım'
Mabel Matiz sorusu üzerine konuşan Mahsun Kırmızıgül: 'Ahlaksızlığı film ve şarkılarda aramayalım' Kıbrıs’ta sahne alan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, müzik sektörünün mevcut durumu ve yeni nesil vokaller hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni yetişen sesleri eleştiren Kırmızıgül, Mabel Matiz’in klibine yönelik tartışmalara ilişkin soruya da yanıt verdi.
Astrolojik sinema rehberi: 12 burca göre film önerileri
Astrolojik sinema rehberi: 12 burca göre film önerileri Burçların karakteristik özelliklerinden yola çıkarak hazırlanan film önerileri, her burca uygun farklı bir sinema deneyimi sunuyor. İşte 12 burç için astrolojik sinema rehberi...
Christopher Nolan'ın filmiyle yeniden gündemde: Homeros Odysseia’yı İzmir’de yazmış olabilir mi?
Christopher Nolan'ın filmiyle yeniden gündemde: Homeros Odysseia’yı İzmir’de yazmış olabilir mi? Dünyaca ünlü Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), antik çağın efsanevi şairi Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarını İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mağarada yazdığına dair iddiaları inceledi. Bölgedeki kültürel miras ve yerel anlatılara dikkat çeken inceleme, Christopher Nolan'ın yeni filmiyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturan antik coğrafya tartışmalarını yeniden alevlendirdi.