Daha 17 dizisi 14. yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Daha 17 14. yeni bölümde neler yaşanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu?

DAHA 17 14. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Demir’in ses kaydı, Aras’ı kardeşine hiç olmadığı kadar yaklaştırır. Ancak kayıtta duyulmayan, cızırtılı kısım geçmişteki sırrı koruyordur. Bu sır, bugün kurulan hayatları da sarsmak üzeredir. Aras, hem kaydın ardındaki gerçeği öğrenmek hem de kardeşini bulmak için zamana karşı yarışır. Hakan ve Şebnem ise yıllardır sakladıkları sırrın ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi göze alır.

Leyla, Aras’ın uyarılarının ardındaki tehlikeyi anlayacaktır. Aras ile Teoman’ın yolları beklenmedik bir anda yeniden kesişir. Geçmişin yeniden gündeme geldiği bu sırada, düşünmeden söylenen tek bir kelime bütün dengeleri bozacak mıdır?

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras, Demir’in geçmişine ulaşmak için giderek daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Aradığı cevapları yıllardır saklanan psikolog kayıtlarında bulma umuduyla çabalar. Karşısına çıkan engeller, onu hem zamanla hem de imkânsızlıklarla karşılaştıracaktır. Deniz’in desteğini alacağı bu arayışta Aras neleri göze alabilecektir? Teoman, Leyla’nın desteğiyle geçmişin yükünü taşımaya çalışır. Hakan’ın ona açtığı yeni dünyanın etkisi altına girer. Aras ile Leyla ise Doğukan’ın hamleleriyle daha da uzaklaşacaktır. Hedefine ulaşmak için suçlara karışmayı dahi göze alan Aras, yıllardır aradığı kardeşine uzanan kapıyı açabilecek midir?