Daha 17 dizisinde Aras karakterinin vurulması izleyicileri ekran başına kilitledi. Çağan Efe Ak’ın hayat verdiği Aras’ın yaşayıp yaşamayacağı ve oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Daha 17 Aras yaşayacak mı, öldü mü? Çağan Efe Ak diziden ayrılıyor mu?

DAHA 17 ARAS ÖLDÜ MÜ?

17. bölümün ardından en çok merak edilen konu, Aras'ın hayatta kalıp kalmayacağı oldu. Kanal D'nin yayımladığı resmi 18. bölüm özeti, bu sorunun yanıtını büyük ölçüde netleştirdi.

Özete göre vurulan Aras, önce ormanda hayata tutunmaya çalışıyor. Teoman ise ağır yaralı kardeşini hayatta tutmak için büyük bir çaba gösteriyor. Ardından Aras hastaneye yetiştirilerek tedaviye alınıyor.

Resmi özette Aras'ın hastaneden çıktıktan sonra Serhat'ın öldüğü geceye ışık tutabilecek izlerin peşine düştüğünün belirtilmesi, karakterin saldırıdan sağ kurtulacağını gösteriyor. Yani mevcut resmi bilgilere göre Aras ölmüyor.

ARAS AMELİYATA ALINIYOR

Yeni bölüm fragmanları, Aras'ın durumunun son derece kritik olduğunu ortaya koyuyor. Teoman'ın yanında ölümle burun buruna gelen genç, hastaneye ulaştırıldıktan sonra ameliyata alınıyor.

Aras'ın bu fedakârlığı, özellikle Teoman için büyük bir anlam taşıyor. İki kardeş arasında uzun süredir devam eden gerginliğe ve geçmişte yaşanan sorunlara rağmen Aras, Teoman'ı kurtarmak için kendi canını hiçe saydı. Bu olayın iki kardeşin ilişkisini derinden etkilemesi bekleniyor.